Waar moet het heen met Eindhoven Airport?

De discussie in de theaterzaal van het Evoluon verliep soms chaotisch. Cabaretière Karin Bruers, die ingehuurd was om de avond te leiden, probeerde iedereen positief gestemd te houden. Maar veel bezoekers van de avond waren cynisch en argwanend over de intenties om omwonenden en belanghebbende te betrekken bij de toekomstplannen voor de luchthaven. Oud staatssecretaris Pieter van Geel uit Helmond is gevraagd om dit project te leiden. Hij had moeite om de mensen te overtuigen dat er echt naar hun ideeën geluisterd wordt. Van Geel was al voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport, die over de groei tot 2020 gaat. De komende tijd hoopt hij zoveel mogelijk ideeën te verzamelen zodat de toekomst tot 2030 ook duidelijk wordt.

Kijk video en lees daarna verder













Een groot aantal bezoeker reageerde vol argwaan toen er 4 scenario's werden getoond waarin alleen groei van Eindhoven Airport werd belicht. In het meest vergaande scenario zouden er zelfs 100.000 vliegbewegingen kunnen komen in 2030. Een scenario dat heel veel gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Tijdens de avond werd de toezegging gedaan dat er ook een scenario komt waarbij gekeken wordt wat de gevolgen zijn als het aantal vluchten krimpt. Na afloop van de avond waren de de reacties van de bezoekers zeker niet allemaal positief. "Er zijn al een groot aantal mensen na de pauze vertrokken, het vertrouwen is er niet echt. We zijn al zo vaak belogen" aldus een van de bezoekers.