Heet je Suzááánne? Dan mag je gratis naar het concert van VOF de Kunst

TILBURG - Het iconische nummer 'Suzanne' van VOF de Kunst bestaat 35 jaar. En dat is goed nieuws voor iedereen die Suzanne, Susanne of Susanna heet. Zij mogen gratis naar een speciaal concert van de band. "Het ontploft. De reacties stromen binnen."

Door het nummer stonden de Tilburgse frontman Nol Havens (58) en zijn band in één klap bovenaan de hitlijsten. Ook internationaal had het nummer succes. Maandenlang reisde de band Europa door. En dat allemaal al in 1983, het jaar dat de band opgericht is.

'Nooit vertoond'

En dus was het idee snel geboren om het nummer Suzanne voor allerlei echte Suzannes te spelen. "Dat lijkt ons zo ontzettend leuk. Dit is natuurlijk nog nooit vertoond. Ik hoop maar dat ze blij zijn met hun naam", lacht Nol. Het concert is ook een soort goedmakertje. "Jarenlang moesten ze gezang aanhoren bij het horen van hun naam."

"We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan", vertelt Nol. Je komt niet zomaar binnen. Bezoekers moeten zich eerst aanmelden. Ook moeten ze bewijzen dat ze Suzanne heten, of iets wat daar erg op lijkt. "Mensen grappen nu al dat hun vrouw voor één avond Suzan heet."

Bestaat de echte Suzanne?

Of de echte, bewuste Suzanne uit het liedje ook aanwezig is? "Nee, want die heeft nooit bestaan", geeft Nol toe. "We hadden gewoon een naam met drie lettergrepen nodig. Het had net zo goed iets anders kunnen zijn."

Het concert is op 4 november in Stairway to Heaven in Utrecht. De Suzannes mogen ook nog één vriend of vriendin meenemen (met een andere naam). En het hoogtepunt is natuurlijk lekker 'Suzanne' zingen met al je naamgenoten.

In totaal is er plek voor zo'n 300 mensen. "We gaan ook opnames maken, dus we het moet niet te vol zijn", verklaart Nol. "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt."

Bekijk de video en lees verder.

Naast dit ludieke concert is er ook begin volgend jaar ook een speciale clubtour: #35jaarsuzanne. Het eerste optreden van die reeks is op 9 februari in de Effenaar in Eindhoven.