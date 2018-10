Man (73) en vrouw (66) opgepakt voor gigantisch drugslab in woonwijk Lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE - De politie heeft een man en een vrouw aangehouden in verband met het drugslab en de ondergrondse wietkwekerij in een woonwijk van Lage Zwaluwe. Het gaat om een 73-jarige man en een 66-jarige vrouw.

De twee zijn voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, zo laat de politie weten.

Amfetamine

Het lab en de kwekerij werden woensdagmiddag aangetroffen aan de Zwingel in Lage Zwaluwe.





Vermoedelijk is het gebruikt voor het produceren van amfetamine. Het drugsafval wordt geschat op 30.000 liter. De politie spreekt van 'een enorme chaos waarbij in geen enkel opzicht rekening is gehouden met de veiligheid voor de omgeving'.

Bedreiging voor de omgeving

Omdat de chemische stoffen gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving is deze afgezet. Er wordt een ontmanteling voorbereid. Dit zal nog tot donderdagavond duren.