'Megagroot' xtc-lab gevonden in woonwijk Lage Zwaluwe, dertigduizend liter chemicaliën aangetroffen

"Dit is een megagroot lab voor West-Brabant", vertelt expert synthetische drugs Freek Pecht bij de politie West-Brabant. "In ieder geval het grootste van West-Brabant van dit jaar." Het onderzoek is nog in volle gang. "Het gaat om een grove, eerste telling", benadrukt Pecht.

'Vervuild'

"Wat opvalt, is dat het lab ernstig is vervuild", vervolgt Pecht. De ondergrondse hennepkwekerij bestaat uit enkele honderden planten. Daarmee is het een groot lab, maar komt het lang niet in de buurt van het lab wat vorig jaar in Leende is gevonden.

De politie heeft de straat afgezet. Specialisten zijn een onderzoek begonnen. Vanwege de chemische stoffen die er staan, is ook de brandweer aanwezig. Een man (73) en een vrouw (66) zijn opgepakt.

Gevaar

Het lab bevindt zich midden in een woonwijk. "De boel kan ik de fik vliegen, omdat er veel vluchtige stoffen gebruikt worden om drugs te maken", vertelt Pecht. "Je hebt altijd een gevaar van bijtende, agressieve chemicaliën. Er hoeft maar één verpakking te gaan scheuren en dan kan er een zee van giftige stoffen ontstaan."

'Drugsproductie harder aanpakken'

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet woensdag weten de productie en handel van synthetische drugs hard aan te pakken. De bewindsman zegt een toename te zien van illegale dumpingen van drugsafval. Hij zegt meer geld en mankracht toe om deze praktijken de kop in te drukken.

