Bloemen, knuffels en tekeningen op gedenkplek Oss binnen een half uur opgeruimd

OSS - Drie weken na het dramatische spoorongeluk in Oss is de herdenkingsplek bij Station-West opgeruimd. Alle knuffels, kaartjes, tekeningen, gedichten en bloemen werden donderdagochtend binnen een half uur weggehaald.

De herdenkingsplek bleef na het ongeluk op 20 september groeien en groeien. Er vloeiden vele tranen, het werd een plek van openbare rouw. Vele mensen bezochten de afgelopen weken de plek om stil te staan bij het verschrikkelijke ongeluk waarbij vier jonge kinderen om het leven kwamen toen ze met een Stint op het spoor terecht kwamen.









Het herdenkingsveld werd zo groot dat de gemeente speciale tenten plaatste en zelfs de weg afzette voor verkeer.

Medewerkers van de gemeente en de wijkraden Ruwaard en Oss-Noordwest brengen donderdag alle spullen die op de herdenkingsplek liggen naar de gemeentewerf.

'Knuffels opgedroogd'

De tekeningen, kaartjes en briefjes kunnen daar opdrogen. "Daarna worden ze vastgelegd op foto", vertelt Sjaak van der Loop van de gemeente. Ook de knuffels worden opgedroogd en worden daarna opgeborgen in dozen.

"We willen de knuffels en tekeningen een goede bestemming geven. We denken nog na hoe we dat het beste kunnen doen. Dat doen we in overleg met de getroffen families."









Goed sorteren

De bloemen gaan naar de compostering. Maar niet voordat alles goed uitgesorteerd is. "Al het plastic, strikjes en kaartjes halen we er vanaf. Het wordt een flinke klus, maar dat hoort er ook bij."

De weg tussen de rotonde op de Gebrandylaan en de Heischeutstraat werd donderdag afgesloten vanwege de opruimwerkzaamheden.