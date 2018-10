41 bedrijven voor tweede keer in vier dagen zonder stroom: 'Hadden net werk weer ingehaald'

OUD-GASTEL - Voor de tweede keer in vier dagen tijd zaten 41 bedrijven op bedrijventerrein Korenweide in Oud-Gastel donderdag zonder stroom. Maandagmiddag werd daar een elektriciteitshuisje door brand verwoest. Dankzij een noodvoorziening met een aggregaat hadden de getroffen bedrijven toen rond middernacht weer stroom. Maar donderdagochtend rond half tien viel ook dat noodaggregaat uit. Twee uur later was er weer stroom op het terrein, laat Enexis weten. De netbeheerder spreekt van 'heel vervelende pech'.

Het elektriciteishuisje bleek maandagmiddag niet te redden. Dus moest er een compleet nieuw transformatorhuisje geplaatst worden. Dat kon donderdag in gebruik worden genomen. Om tot die tijd toch stroom te kunnen leveren, werd een noodvoorziening geplaatst. Maar die gaf er dus ook de brui aan. Woordvoerder Loek de Lange van Enexis: "Dit is echt heel vervelend. Dan heb je een alternatief en dan valt dat alternatief ook uit."

Wat is sneller?

De Lange gaf aan dat monteurs ter plekke het aggregaat niet aan de praat kregen. "Dus is de leverancier gebeld." Ondertussen werd ook naarstig de laatste hand gelegd aan het nieuwe elektriciteitshuisje. "Er moeten onder meer nog kabels geperst worden. Het in gebruik nemen moet goed en veilig gebeuren."

Wat is nu sneller, was even de vraag: het noodaggregaat weer aan de praat krijgen met behulp van de leverancier, of wachten tot het nieuwe huisje gebruiksklaar zou zijn. Het werd optie twee. De Lange: "Om half twaalf had iedereen weer stroom van het nieuwe station."

Chocolade in de koeling

Peter Picavet zit met zijn bedrijf Koremans Groep gevestigd op terrein Korenweide. Hij vertelde donderdagochtend: "We waren net weer bij, hadden net het werk ingehaald wat we maandag gemist hadden." Bij zijn technische handelsonderneming werken zes mensen. "Die kunnen helemaal niks. Computers doen het niet, telefoons doen het niet." Een stroomstoring heeft voor de verschillende bedrijven op het terrein ook verschillende consequenties, vertelde Picavet donderdagochtend. Voor hem en zijn werknemers betekent het vooral dat er opnieuw werk ingehaald moet worden. "Maar er zit hier bijvoorbeeld ook een bedrijf waar chocolade in de koeling ligt."

Picavet was overigens erg te spreken over het optreden van Enexis na de brand van afgelopen maandag. "Dat kan iedereen overkomen en het werd heel netjes opgelost, met de noodvoorziening." Maar volgens Picavet viel de aggregaat donderdag uit doordat er teveel diesel getankt werd. Daardoor zou een luchtbel zijn ontstaan waardoor de noodvoorziening ermee stopte. Woordvoerder de Lange van Enexis kan dat naar eigen zeggen niet bevestigen of ontkennen.

Overmacht

Of er na de brand in het elektriciteitshuisje van afgelopen maandag schadeclaims zijn binnengekomen, is niet bekend. De Lange: "Daarvoor is het misschien nog wat te vroeg." Hij kan niet zeggen of claims als die worden ingediend ook worden vergoed. "Er was hier toch ook een situatie van overmacht."