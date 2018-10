Verdachte drugslab (73) is 'bekende Zwaluwnaar', buurt maakt zich zorgen over de veiligheid

Volgens buurtbewoners had de bewoner van het huis met het drugslab vroeger een bouwmarkt. "Het komt nu wel heel dichtbij" zegt een vrouw die bij de ontmanteling staat te kijken. Een andere man is heel erg verbaasd. "Ik kom hier elke dag voorbij en ik heb er nooit iets van gemerkt".

LEES OOK: Man (73) en vrouw (66) opgepakt voor gigantisch drugslab in woonwijk Lage Zwaluwe

Opvallend aan het drugslab was, dat de boel erg vervuild was. De politie maakte een video binnen in het lab. Naast het drugslab werd er ook een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt. In de kwekerij stonden honderd hennepplanten.

Een van de omstanders maakt zich toch wel erg veel zorgen over de veiligheid in de buurt: "Als er iets gebeurt en er komt een verkeerd mengsel uit dan hebben we de poppen aan het dansen", zegt de man bezorgd.