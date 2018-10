Lambert van Nistelrooij vertrekt uit Brussel, maar zal CDA niet in de steek laten

DIESSEN - Intern, binnen zijn partij het CDA, was het al enige tijd bekend, maar donderdag kwam het officieel naar buiten. Lambert van Nistelrooij vertrekt als Europarlementariër. Maar volgens Inge van Dijk, voorzitter van het provinciale CDA, zal hij zijn partij niet in de steek laten. “Lambert kent alleen de ‘aanstand’. Hij zal actief blijven voor het CDA. Die man heeft een ongekende energie.”

Van Nistelrooij zelf was onbereikbaar voor commentaar. Op zijn site wordt met geen woord gerept over het aanstaande afscheid. Volgens Van Dijk zal de partij dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Uit dank voor alles wat de inwoner van Diessen als provinciebestuurder en de afgelopen jaren als lid van het Europees Parlement voor Brabant in het algemeen en het CDA in het bijzonder heeft gedaan.



'Op de kaart gezet'

Van Nistelrooij werd in 1953 in Nuland geboren, was raadslid, werd in 1991 lid van Provinciale Staten en zit sinds 2004 in het Europees Parlement. Over die laatste periode schrijft hij op zijn site: ‘In mijn taak als portefeuillehouder internationalisering heb ik de provincie in Brussel en Straatsburg op de kaart gezet. Als vicevoorzitter van de Vergadering van de Regio's van Europa heb ik mij ontwikkeld tot een warm pleitbezorger van het Europa van de regio's en van de burgers.’’



Volgens Van Dijk hebben zich binnen het CDA Brabant al enkele mensen gemeld die Van Nistelrooij willen opvolgen. “Dat is belangrijk voor onze partij én ons land. Een aantal is al met Lambert in Brussel geweest om ervaring op te doen”, aldus de CDA-voorzitter.