Ingestort dak maakt blussen brand bij TUF Recycling lastig

"Het dak van de loods waar het vuur woedde, is ingestort", vertelt Kleijer. "In die loods ligt het kunstgras. Op sommige plekken brandt het onder het onder dit ingestorte dak. Dat vuur proberen we onder controle te houden nu."

Vieze luchtjes

Het is vanwege het ingestorte dak lastig voor de brandweerlieden om bij de vuurhaard te komen. "Als je op een normaal dak spuit, komt het water ook niet naar binnen. Daar lopen wij nu ook tegenaan. Zo nu en dan laait het vuur weer op. Op het moment dat dit overlast geeft - met rook - slaan we de vlammen neer. Dan laten we het weer opkomen en slaan we het weer neer. Blussen kunnen we het nog niet. We wachten op daglicht om een goed beeld van de situatie te krijgen. Want het is nu gewoon onveilig. Er storten steeds delen van muren in, delen van daken storten naar beneden... We willen eerst goed zicht hebben op wat er nu daadwerkelijk gaande is om straks een plan van aanpak te maken." Een woordvoerder van de Veiligheidsregio houdt er rekening mee dat het blussen nog dagen kan duren.

Gevaar voor de omgeving is er volgens brandweerwoordvoerder Kleijer niet. "Maar het stinkt wel. Hier liggen kunststoffen, dus er komen vieze luchtjes vanaf. Die heb je liever niet in je huis. Maar er is geen gevaar voor de omgeving."