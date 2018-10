Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeer grote brand bij TUF Recycling in Dongen, NL Alert verstuurd [VIDEO] Zeer grote brand bij TUF Recycling in Dongen Een grote brand bij TUF Recycling zorgt donderdagavond voor veel overlast. Foto: Jack Brekelmans Foto: Martijn van de Wouw Foto: Jack Brekelmans De rookwolken zijn zelfs vanuit Woensel in Eindhoven goed te zien. Foto: Ashley Oomen/ Stuve fotografie Foto: Jack Brekelmans

DONGEN - Bij TUF Recycling aan De Schacht in Dongen is donderdag aan het begin van de avond brand uitgebroken. De brandweer spreekt over een zeer grote brand. De vlammen slaan metershoog uit het dak. Het bedrijf verwerkt afgedankte kunstgrasmatten. TUF is in opspraak geraakt, omdat er structureel meerdere wetten en milieuregels zouden worden overtreden.

Geschreven door Robert te Veele



Volgens woordvoerster Marieke van Wijk van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn bluswagen uit heel de regio uitgerukt om het vuur te bestrijden. Rond zeven uur werd opgeschaald maar alarmfase GRIP 1. LEES OOK: Brand bij TUF: buurman krijgt smeulende stukken op z'n dak, 'Ik ben bang voor mijn auto's' Grote donkere rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien. De rook verplaatst zich volgens de brandweer over de snelweg A59 richting Geertruidenberg. De veiligheidsregio adviseert bij overlast ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. "In de kunstgrasmatten zit polyester, die gevaarlijke stof wil je niet inademen", aldus de woordvoerster. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat er rond de brand veel publiek aanwezig is. De brandweer noemt dat 'een crime voor de hulpverleners'. Vooral op de toegangswegen naar de brand toe is het ontzettend druk. Het blussen gaat nog uren duren, aldus de hulpverleners.

Gemeenteraad over TUF afgelast

Juist deze avond zou de gemeenteraad over TUF praten, maar dat gaat niet door. De gemeente heeft onlangs een deurwaarder naar het bedrijf gestuurd, omdat het geen dwangsommen wil betalen, zo werd een week geleden bekend. LEES OOK: ‘Dongens recyclingbedrijf overtreedt structureel milieuregels ondanks dwangsommen gemeente’ TUF was de dwangsommen opgelegd, omdat het allerlei afspraken niet zou zijn nagekomen. De aanhoudende problemen met het bedrijf waren voor burgemeester en wethouders aanleiding om dit dossier voor deze avond op de agenda te plaatsen. De Volkspartij vindt het 'surrealistisch' dat er donderdagavond brand is uitgebroken. "Het is heel raar dat dit net gebeurt voordat de raad zou beginnen", aldus Monique Kunst van de Volkspartij. Zembla

Het televisieprogramma Zembla bracht de misstanden aan het licht. "De woordvoerder van het bedrijf is op de hoogte gebracht van de grote brand, maar kon nog niet inhoudelijk reageren op de ontstane situatie.