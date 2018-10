Politie stelt onderzoek in naar toedracht brand TUF Recycling

DONGEN - De politie stelt een onderzoek in rondom de grote brand bij TUF Recycling in Dongen. Het bedrijf was omstreden vanwege het niet naleven van milieuregels en het niet betalen van dwangsommen. Donderdagavond ging TUF in vlammen op, precies op hetzelfde moment dat de gemeenteraad van Dongen over het bedrijf zou praten. Te toevallig, vinden onder anderen Dongenaren en politici.

Donderdag werd al duidelijk dat de politie een deel van de boekhouding veilig heeft kunnen stellen. Vrijdagmiddag maakte de politie bekend dat er een buurtonderzoek komt en dat bekeken wordt of er camerabeelden zijn die veilig kunnen worden gesteld. Ook vraagt de politie getuigen die donderdagavond rondom TUF verdachte personen of voertuigen gezien hebben, zich te melden.

Ook gaat er een sporenonderzoek komen, maar volgens de politie kan het nog wel even duren voor de situatie bij het afgebrande en smeulende bedrijf dat toestaat. Zodra het verantwoord is, gaan medewerkers van de Unit Forensisch en Technisch Onderzoek met andere experts op zoek naar de oorzaak van de brand. Ondanks de vermoedens van brandstichting die onder anderen Dongenaren hebben, benadrukt de politie dat die oorzaak van de brand nog onbekend is.

Het onderzoek dat de politie instelt, moet uitwijzen of er genoeg aanknopingspunten zijn voor het Openbaar Ministerie om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Regels aan de laars gelapt

Televisieprogramma Zembla maakte vorige maand al bekend dat er grote problemen zijn met het illegaal opslaan van de matten, maar ook met de hoogte van de stapels. Ook zijn geen vrije brandgangen en lekken er verontreinigende stoffen in de bodem. Recyclingbedrijf TUF in Dongen is één van de twee bedrijven in Nederland die kunstgrasvelden recyclen. Hierbij lappen ze volgens Zembla al jaren de wetten en milieuregels aan de laars.

Onderzoeksjournalist Bosma: "Het officiële verhaal is dat ze in Dongen het kunstgras ontdoen van zand en rubber en dat ze de 'schone' matten vervolgens naar België brengen, waar ze worden gerecycled. Dat komt eigenlijk niet van de grond. De machines gaan geregeld kapot en van recycling is niet of nauwelijks sprake."

Debat met staatssecretaris

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger vertelde aan Omroep Brabant dat aanstaande donderdag een debat met staatssecretaris Stientje van Veldhoven al gepland stond over rubbergranulaat. Volgens haar is er iets goed mis omdat het granulaat 'vol giftige stoffen op kunstgrasvelden ligt waar onze kinderen op spelen'. "En dat het nu via zo'n brand in de lucht en het milieu terechtkomt."