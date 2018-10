'Nu kan er gerechtigheid komen', Rosmalense flatmoord-zaak wordt waarschijnlijk heropend

ROSMALEN - De zaak van de Rosmalense flatmoord uit 2000 wordt mogelijk heropend en komt daardoor waarschijnlijk opnieuw voor de rechter. Advocaat-generaal Diederik Aben heeft vrijdag een verzoek ingediend bij de Hoge Raad om de zaak te herzien. Rob B. werd toen veroordeeld voor de dood van Regie van den Hoogen. “Hij heeft altijd ontkend, maar nu kan er eindelijk gerechtigheid komen”, zegt Pieter van der Kruijs, advocaat van B.

Het lichaam van de 37-jarige Regie van den Hoogen werd op 10 april 2000 gevonden door haar vriend Rob B. in een flat in Rosmalen. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is nu gebleken dat de oude bloedsporen in deze zaak eerder wijzen op zelfdoding in plaats van doodslag of moord. En dat Rob B. waarschijnlijk niet bij het overlijden van de zijn vriendin aanwezig was.

'Niet onder het bloed'

“De hals van de vrouw is doorgesneden. Als mijn cliënt daarbij aanwezig was dan zou hij onder het bloed hebben gezeten, want er komt veel bloed vrij als de hals wordt doorgesneden”, legt de advocaat van B. uit. “Maar hij zat absoluut niet onder het bloed.”

Volgens Van der Kruijs hadden de onderzoekers in deze zaak toen last van tunnelvisie. "Alles is negatief uitgelegd ten koste van mijn cliënt", zegt hij. Zelf liet hij ook onderzoek doen door deskundigen. "De zeggen dat de kans dat hij het wél gedaan heeft, minder dan 1 procent is."

'B. kan niet liegen'

B. werd in 2004 in hoger beroep veroordeeld voor doodslag, maar kreeg geen gevangenisstraf omdat hij schizofreen is. Wel kreeg hij TBS met dwangverpleging. “Vanwege die psychische gesteldheid kan hij ook niet liegen, hij heeft dan ook altijd gezegd er niets mee te maken hebben gehad. Hij is blij dat er waarschijnlijk een herziening komt”, zegt van der Kruijs.

Advocaten-generaal werken als onafhankelijk parket en hebben als taak om zogeheten ‘rechtsgeleerde adviezen’ aan de Hoge Raad te geven. Dat een advocaat-generaal een verzoek heeft ingediend om te zaak te herzien, betekent niet automatisch dat B. ook wordt vrijgesproken.

Snel een beslissing

“Het is nu eerst aan de Hoge Raad. Pas als die ook vindt dat de zaak over moet, komt deze zaak opnieuw voor de rechter”, legt advocaat Van der Kruijs uit. Hij verwacht dat de Hoge Raad eind dit jaar, begin volgend jaar een beslissing neemt. "En dan kan de zaak snel voor een gerechtshof verschijnen.”

Dat is niet het gerechtshof Den Bosch, omdat de zaak daar als behandeld is en dit door een ander hof gedaan moet worden. “Maar ook al zijn de signalen heel positief voor mijn cliënt dat hij wordt vrijgesproken. Er is altijd een kans dat bij het gerechtshof opnieuw veroordeeld wordt.”