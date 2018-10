Deel dit artikel:













Vat vol chemicaliën valt om en inhoud stroomt over de weg bij ontmanteling drugslab Lage Zwaluwe Foto: Willem-Jan Joachems

LAGE ZWALUWE - Bij de ontmanteling van een mega-drugslab in Lage Zwaluwe is rond drie uur vanmiddag een ongeluk gebeurd. Een vat met chemisch afval is omgevallen, de inhoud is over de weg gestroomd.

Geschreven door Robert te Veele

Het opruimteam heeft snel gehandeld om grotere schade te voorkomen. Het gele goedje is afgedekt met absorptiekorrels. De brandweer is opgeroepen en heeft de weg schoongemaakt. Niemand raakte gewond, maar het leverde volgens verslaggever Willem-Jan Joachems wel wat hectiek op. 30.000 liter drugsafval

Het xtc-lab aan De Zwingel werd woensdagmiddag ontdekt. Er werd dertigduizend liter aan drugsafval gevonden. Ook is er een ondergrondse hennepkwekerij gevonden. De ontmanteling van het lab duurt al dagen. LEES OOK: Binnenkijken in het gigantisch xtc-lab in Lage Zwaluwe [VIDEO]