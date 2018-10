'De vlammen schoten het huis uit', ooggetuige over explosie en woningbrand in Putte

De man was aan het werk in zijn garage in de Keizerstraat en werd opgeschrikt door een luide knal. "Toen wist ik meteen dat er iets mis was. Goed mis." De explosie en brand veroorzaakten een grote ravage. Er lag een hoop glas op straat. "Het as lag tot aan de overkant. Toen ik aankwam was er enorm veel rook. Het kwam vooral vanaf de bovenverdieping."

Volgens buurtbewoners woonde in het pand een echtpaar dat net gepensioneerd was. Zij waren lang eigenaar van Rio Bello Schoenen in Putte. "Ze hebben twee of drie kinderen. Ook waren ze net opa en oma", verzucht een buurman.

Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt door de politie. Momenteel is de straat nog afgezet omdat een onderzoek in volle gang is. De straat is daarom ook nog niet toegankelijk voorlopig.

