Burgemeester Dongen heeft er alles aan gedaan om TUF Recycling te sluiten

DONGEN - Burgemeester Marina Starmans van Dongen heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om het recyclingsbedrijf TUF te laten sluiten. "We hebben boetes uitgedeeld, deurwaarders gestuurd en dreigen nu met het sluiten van het bedrijf maar er komt geen reactie."

“We hebben het maximale gedaan wat we konden. Ik kan niet meer doen. Ik kan niet buiten de wet treden”, reageert burgemeester Marina Starmans van de gemeente Dongen vrijdagmiddag na de brand bij TUF Recycling. De gemeente Dongen houdt zich al twee jaar bezig met een bestuursrechtelijk traject. “Helaas is het zo in Nederland dat je daar een heel lang traject voor moet doorlopen van controle, hercontrole, voornemen last onder dwangsom, beschikkingen, vorderingen enzovoort” aldus Starmans.

"Er is nog één laatste actie die we kunnen doen", zegt Starmans. "En dat is het bedrijf sluiten. Ik zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

Tegen RTL Nieuws vertelt directeur Anneleen van Trimpont voor het eerst haar verhaal na de brand: "We zijn de afgelopen twee maanden in goed overleg met de gemeente. Het is vreselijk om je bedrijf in vlammen op te zien gaan. De afgelopen twee maanden hebben we intensief contact gehad met de gemeente en de burgemeester om alles op te lossen. We doen dat samen in goed overleg."