‘Ik had niets anders kunnen doen’, burgemeester Dongen baalt van brand bij TUF Recycling

De gemeente heeft tientallen controles uitgevoerd bij het verwerkingsbedrijf van kunstgrasmatten en voor honderdduizend euro aan boetes opgelegd. Alle inspanningen konden niet voorkomen dat de kwestie rond het bedrijf donderdagavond een dramatische wending kreeg.

“Ook ik stoor me aan die enorme hoeveelheden die daar liggen. Ook ik stoor me eraan dat het niet weggewerkt wordt. Ik baal er ontzettend van”, aldus Starmans.

'Lang traject'

De gemeente Dongen houdt zich al twee jaar bezig met een bestuursrechtelijk traject. “Helaas is het zo in Nederland dat je daar een heel lang traject voor moet doorlopen van controle, hercontrole, voornemen last onder dwangsom, beschikkingen, vorderingen en zo voort.”

Je kunt volgens Starmans niet, net als bij het ‘Damoclestraject’, een pand voor drie maanden sluiten zoals bij drugspanden. “Ik kan niet zeggen: ik sluit de tent zonder dat ik alle stappen heb gezet die het bestuursrecht mij vraagt te zetten.”

Vergunning

Het bedrijf heeft zich in 2015, zonder een vergunning aan te vragen, gevestigd in Dongen. “Die vergunningaanvraag lag er na een paar maanden. Uiteindelijk is vergunning verleend omdat de gemeente geen reden had om aan te nemen dat het bedrijf zich niet aan de verschillende regels en wetten zou kunnen houden. Dat blijkt achteraf niet het geval", constateert de burgemeester.

TUF hield zich niet aan de regels, waarop de gemeente meerdere boetes oplegde. De burgemeester vertelt dat er in juli een moment is geweest waarop ze dacht dat het wel goed zou komen en alle matten en het materiaal zouden worden weggewerkt. “Op dat moment was er een serieuze kandidaat, dachten wij, en een serieus plan van aanpak om het bedrijf weer helemaal op gang te helpen. Ik wilde die rotzooi daar weg hebben.” Dit bleek uiteindelijke valse hoop.

'Ik zal er voor knokken'

Volgens de burgemeester zijn er twee problemen als het gaat om kunstgrasvelden. Er wordt niet gecontroleerd of de kunstgrasmatten daadwerkelijk gerecycled worden. En aan het eind van een sportseizoen komen er weer zo’n tweehonderd afgedankte velden bij. “Want er is geen oplossing voor de verwerking van deze matten. Dat blijkt.”









Starmans wil daarom samen optrekken met de provincie en ministerie. “De provincie heeft meteen juridische steun gegeven. Het ministerie zorgt voor deskundigen van Rijkswaterstaat. Maar ik heb wel tegen hen gezegd dat dit niet alleen een probleem is voor de gemeente Dongen maar voor heel Nederland. En dat beseffen zij. Ik verwacht wel steun, ja. Ik zal er voor knokken.”

Burgemeester Starmans praatte de fractievoorzitters vrijdagavond bij over de brand bij TUF Recycling. Er is besloten om de raadsvergadering 25 oktober van gisteravond naar 25 oktober te verzetten.