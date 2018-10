Deel dit artikel:













Jelle Klaasen voorkomt sensationele comeback Maik Langendorf, Peter Wright volgende tegenstander Jelle Klaasen tijdens de Dutch Darts Championship (Foto: Kelly Deckers / PDC Europe)

GOTTINGEN - Als Jelle Klaasen een goed toernooi gooit, dan mag hij zich opmaken voor de European Championships. De start van de darter op de European Darts Trophy is in ieder geval goed. In de eerste ronde was hij met 6-4 te sterk voor Maik Langendorf. Nu wacht een ontmoeting met Peter Wright.

Geschreven door Fabian Eijkhout

Nadat beide darters een leg op hun naam hadden geschreven, liep Klaasen vrij makkelijk uit naar een 4-1 voorsprong. Vanaf 5-2 kwam Langendorf echter sterk terug in de wedstrijd. Nadat hij zijn eigen leg wist te behouden en zo op 5-3 kwam, pakte hij een leg af van Klaasen. Bij een 5-4 stond mocht de 46-jarige Duitser, die actief is geweest voor Oostenrijk, zelf beginnen om gelijk te maken en een beslissende leg af te dwingen. Met 140 begon hij goed. Een sensationele comeback was in de maak, maar uiteindelijk wist Langendorf het niet af te maken. Klaasen profiteerde optimaal. Hij pakte de leg van zijn tegenstander af en daarmee pakte hij ook de winst. LEES OOK: Jelle Klaasen ziet licht aan het einde van de tunnel: 'Ik kan weer een top tien speler worden' Tweede ronde

Klaasen heeft een zware tegenstander in de tweede ronde. Hij speelt zaterdag tegen Peter Wright. Michael van Gerwen stroomt ook in de tweede ronde in. Hij neemt het op tegen Vincent van der Voort.