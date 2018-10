Deel dit artikel:













Jelle Klaasen ziet licht aan het einde van de tunnel: 'Ik kan weer een top tien speler worden' Jelle Klaasen wil in het restant van 2018 laten zien wat hij waard is (foto: VI Images).

ALPHEN - Darter Jelle Klaasen is in een jaar tijd enorm afgezakt op de wereldranglijst. In 2017 stond Klaasen nog op plek acht van de Order of Merit, maar sinds afgelopen weekend zien we de naam van Klaasen pas terug op plek 21. Toch heeft ‘The Cobra’ vertrouwen in een ommekeer. “Ik weet dat ik het kan, maar het mentale gedeelte in darts is en blijft het moeilijkste.”

Geschreven door Job Willemse

Klaasen behaalde deze jaargang pas één keer de kwartfinale van een toernooi, verder kwam de darter uit Alphen niet. “Het is een kwestie van tijd voordat de oude Jelle weer boven komt drijven”, zegt Klaasen in gesprek met de PDC. “Ik weet dat ik weer een top tien speler kan worden.” Mentale gedeelte

Darts is een sport waarbij het mentale gedeelte ontzettend belangrijk is. Veel darters zeggen altijd: 'Als je gaat denken, dan gaat het mis' en dat gebeurt volgens Klaasen nu bij hem. "Ik heb dit jaar vaak met 3-0 voorgestaan, waarna ik ging denken dat ik weer helemaal terug was. Maar daarna begon ik dan legs te verliezen. Dus ik denk dat mijn slechte vorm vooral ligt aan het gebrek aan zelfvertrouwen." Ondanks een teleurstellend jaar tot dusverre, kijkt Klaasen wel positief naar de laatste maanden van 2018. "Mijn voorbereiding was niet goed dit jaar, aangezien ik moest zorgen voor mijn dochter tijdens de zwangerschap van mijn vrouw omdat ze er erg ziek was", zegt Klaasen die deze week voor de tweede keer vader werd. "Dit jaar is nog niet goed geweest voor mij, maar nu wil ik mijn goede vorm weer herpakken." Tekst gaat door onder de tweet. Klaasen kan zich dit weekend plaatsen voor de European Championships, door goed te gooien tijdens de European Darts Trophy. "Ik voel me beter de laatste weken en mijn zelfvertrouwen groeit. Ik heb zin in dit weekend, al zal het wel gek voelen om weg te zijn van mijn zoon die net is geboren." Klaasen geeft aan graag mee te doen tijdens de European Championship, maar hij wil niet te veel druk op zichzelf nemen. "Als ik me niet kwalificeer is het niet zo teleurstellend, aangezien ik al een slecht jaar heb. Het zou een bonus zijn als me wél kwalificeer."