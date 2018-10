Café Janssen biedt excuses aan voor traangasincident: 'Oorzaak lag niet bij ons'

BREDA - Het personeel van café Janssen aan de Vismarktstraat in Breda, waar 27 mensen onwel werden, biedt excuses aan alle bezoekers aan die vrijdagnacht in het café waren.

Op Facebook reageert ‘Team Janssen’: “We betreuren het incident. Wat begon als een mooie opening van de herfstvakantie eindigde in een fiasco. Wij begrijpen dat jullie erg geschrokken zijn.”

Bewusteloos

Het café werd vrijdagnacht ontruimd nadat er 27 cafébezoekers onwel waren geworden, vermoedelijk omdat er traangas was gespoten in het café.

Volgens een getuige waren verschillende mensen bewusteloos. "Vrienden en vriendinnen stonden huilend om hen heen." Hij betwijfelt of het wel gaat om traangas.





Gesprek en gratis drankje

Café Janssen is zaterdagavond om acht uur open voor de bezoekers die nog een jas of andere persoonlijke bezittingen in het café hebben liggen. Bovendien is er ruimte voor een gesprek en krijgen de bezoekers een gratis drankje.