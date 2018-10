Bezoekster café Janssen: ‘Ik dacht dat ik moest hoesten door de rookmachine’

BREDA - Het duurde even voordat de 17-jarige Fay van der Pol uit Terheijden in de gaten had dat er vrijdagnacht iets mis was in Café Janssen in de Vismarktstraat in Breda. Een onbekende spoot tegen sluitingstijd van het café een traangasachtige stof in het café. “Mijn vriendinnen begonnen opeens met hoesten. In eerste instantie dacht ik dat ik dat het door de rookmachine kwam. Op een gegeven moment moest ik ook hoesten”, vertelt ze.





Daarna ging het snel en maande het personeel van café Janssen dat iedereen naar buiten moest. Fay: “We stonden vrij ver vooraan in het café. Het was wel dringen, want iedereen wilde tegelijkertijd naar buiten. Er ontstond een lichte paniek.”

Op straat stonden volgens inwoonster van Terheijden meerdere mensen te hoesten. “Door een brandweerman werd ik naar de speciale EHBO-post verwezen. Ik voelde me duizelig en had last van mijn keel. De EHBO’ers vertelden dat het niet schadelijk was en dat ik even moest gaan zitten. Ik kreeg water te drinken en daarna werden mijn klachten vanzelf minder. Uiteindelijk ben ik gewoon met mijn vriendinnen naar huis gegaan.”

Zaterdag heeft Fay nog ‘wat last haar keel’ en het hoesten is ook al een stuk minder. “Vanavond gaan we terug naar Café Janssen, want onze jassen hangen er nog.”

Voor eigenaar David Kop van Café Janssen was het traangasincident 'niet het leukste in zijn leven'. Zelf had hij ook last van zijn ogen en moest hij hoesten. 'We dachten eerst aan een gaslek. In de zaak waren zo'n 180 bezoekers en er stond nog een rij voor de deur. Binnen een halve minuut was de zaak leeg en konden de hulpdiensten hun werk doen." Kop deed aangifte bij de politie. Zaterdag werd een 22-jarige Oosterhouter aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.