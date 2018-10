Bij 26 graden kerstspullen inslaan in de sneeuw: 'Het is echt om te gillen!'

HALSTEREN - Het was een heel vreemd gezicht vandaag in Halsteren. Daar liepen kerstfans bij 26 graden in hun korte broek en op slippers door de sneeuw, op zoek naar de nieuwste en mooiste kerstspullen. Nepsneeuw, vuurkorven, live-muziek: de Intratuin trok alles uit de kast om alle bezoekers in de kerststemming te brengen. Al was het voor sommigen best even wennen: "We zijn echt helemaal verbaasd, al die sneeuw!"

De pepernoten liggen natuurlijk al een tijdje in de schappen en daar komen de kerstballen en lichtjes nu ook bij. Veel te vroeg? Voor de echte kerstgekken niet!

Vol blijdschap komt de 18-jarige Nina met een enorm beeld van een notenkraker naar buiten lopen. "Ik wilde hem zo graag. Ik had hem al eerder gezien en ik dacht ik moet er snel bij zijn. Voordat 'ie uitverkocht is!"

Rico Verhoeven is gek op cadeautjes kopen

Ook Rico Verhoeven kwam met zijn vrouw en kinderen een kijkje nemen bij het tuincentrum in zijn woonplaats. Stiekem geniet hij behoorlijk van kerst. "Ik hou van cadeautjes geven en cadeautjes kopen. Dat gaat soms wel ver, want ik vind het moeilijk om mezelf in te houden. Als ik iets moois zie, koop ik het gewoon."





De wereldkampioen kickboksen is ook niet vies van mooie kerstversiering. "Ik hou d'r wel van. Lekker het huisje een beetje aankleden, lekker die sfeer erin brengen."

'Allemaal sneeuw!'

Een stel uit Oud-Beijerland moest flink met de ogen knipperen toen ze aan kwamen rijden. "We komen hier gewoon even eten voor de gezelligheid, omdat het mooi weer is. En dan kom je aan en is er allemaal sneeuw! Echt om te gillen!" Of ze nu ook kerstspullen in gaan slaan, weten de twee nog niet. "Misschien komen we strak terug met kerstballen. Je weet nooit.."

"Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn", lacht een vrouw. Dat ze in een jurkje met blote benen en sandalen door de sneeuw loopt, kan haar niets schelen. "Het is gewoon altijd zo gezellig, zo knus. Een écht kerstgevoel. En voor de kinderen is het natuurlijk ook heel leuk."