PSV gaat goed gesprek aan met 'spugende' Jordan Teze

EINDHOVEN - "PSV schaart zich volledig achter de KNVB", dat is de officiële reactie van de Eindhovense club omtrent de beslissing van de Nederlandse voetbalbond om Jordan Teze uit de selectie van Oranje onder-20 te zetten naar aanleiding van het spuugincident van afgelopen vrijdagavond.

PSV is het volledig eens met de KNVB en schaart zich achter de beslissing van de Nederlandse voetbalbond. "Wij hadden dezelfde beslissing gemaakt als dit bij PSV was voorgekomen. Jordan vindt de schorsing zelf terecht. Als Jordan weer terug in Eindhoven is, zullen wij hem nogmaals vertellen dat dit ook bij ons 'not done' is."

Jordan Teze gaat zelf ook door het stof op Instagram. De hoofdrolspeler laat via het sociale medium weten spijt te hebben van zijn actie. "De KNVB heeft me terecht geschorst. Ik bied mijn excuses aan en aanvaard de consequenties."

Teze misdroeg zich na afloop van de wedstrijd tussen Oranje onder-20 en Duitsland. De rechtsback kreeg ruzie met de aanvoerder van het Duitse elftal en zou naar hem hebben gespuugd. De KNVB-directie besloot eerder vandaag om Teze naar huis te sturen. "Dit is ongeveer het laagste wat je als sportman kunt doen bij een tegenstander", zegt KNVB-directeur Eric Gudde op de website van de KNVB. "Een ongelooflijk slecht voorbeeld. Dat tolereren we niet, dus is hij uit de selectie verwijderd."

