Schietbaan commando's in Bergen op Zoom als eerste onderzocht door nieuwe defensiewaakhond

De defensiewaakhond onderzoekt of de schietbaan veilig is.

BERGEN OP ZOOM - De Inspectie Veiligheid en Defensie (IVD) neemt de particuliere schietbaan Markiezaat in Bergen op Zoom onder de loep. Dat maakt Inspecteur-Generaal Wim Bargerbos bekend bij de eerste bijeenkomst van de nieuwe defensiewaakhond. Dat meldt de Telegraaf.

Onder de commando's, die zijn gelegerd in Roosendaal, is onrust ontstaan over de gezondheidsrisico's die ze hebben gelopen op de overdekte schietbaan. De militairen zouden zijn blootgesteld aan te hoge concentraties gassen die ontstonden door schietoefeningen op de banen in Bergen op Zoom.

'Advies genegeerd'

Tot eind september werd daar nog geoefend, terwijl Defensie er al jaren op werd aangedrongen dat de schietbaan niet meer gebruikt mag worden. De top van de organisatie zou het advies jaren hebben genegeerd.

Giftige dampen

De militairen zijn vooral boos omdat de afzuiginstallatie van de schietbaan Markiezaat te zwak is voor de intensieve schietoefeningen van de militairen. Hierdoor zouden er giftige dampen vrijkomen die slecht zijn voor je gezondheid. De inspectie gaat nu onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen.

Oud-voorzitter Sjef Robben van schietvereniging Het Markiezaat in Bergen op Zoom liet eerder aan Omroep Brabant weten dat de intensiteit van de militaire schietoefeningen zo enorm hoog is dat geen enkel ventilatiesysteem daar tegenaan kan. Een sportschutter lost zo'n twintig schoten per uur. Bij de commando's zijn dat er zeker honderd.

Waakhond

De militaire veiligheidswaakhond bestaat uit 25 personen die aangestuurd worden door Bargerbos. De inspectie is opgericht na een dodelijk ongeluk op de schietbaan in Ossendrecht en een dodelijk mortierongeluk in Mali. Vanaf nu zal de waakhond onderzoek doen naar alle zware ongelukken bij de krijgsmacht.