Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Michael van Gerwen is al jaren superieur tijdens European Tour Michael van Gerwen is superieur tijdens Euro Tour-toernooien (foto: VI Images).

VLIJMEN - De European Tour in Göttingen van afgelopen weekend was weer een prooi voor Michael van Gerwen. Weer, want de darter uit Vlijmen gooide dit jaar elf Euro Tour-toernooien en was maar liefst acht keer de beste. Van Gerwen is niet alleen dit jaar superieur tijdens de European Tour, want in de voorgaande jaren won hij ook ongekend veel.

Geschreven door Job Willemse

Van Gerwen speelde in 2015 alle negen Euro Tours en won er uiteindelijk vijf. Een jaar later gooide hij opnieuw negen keer keer en won hij zes keer zo'n Euro Tour-toernooi. Ook in 2017 en 2018 won Van Gerwen meer dan dat hij verloor. In totaal speelde hij in de afgelopen vier jaar 39 Euro Tour-toernooien. Daarvan wist 'Mighty Mike' er maar liefst 25(!) te winnen. Ongekend

Van Gerwen staat door zijn overwinning op negentien toernooizeges in dit kalenderjaar. ‘Mighty Mike’ was over het hele toernooi gezien in Göttingen veel te sterk voor zijn opponenten. Typerend was de kwartfinale tussen Van Gerwen en Daryl Gurney. De Noord-Ier gooide ruim 107 gemiddeld, maar mede door geweldige finishes van Van Gerwen verloor Gurney kansloos met 6-2. De darter uit Vlijmen sloot voor de derde keer dit jaar een toernooi af met een algeheel gemiddelde van boven de 100. LEES OOK: 'Geweldig toernooi!': Oppermachtige Michael van Gerwen wint European Darts Trophy in Göttingen Tekst gaat verder onder de tweet. European Championship

De PDC verrichte zondag ook nog de loting voor de European Championship, het toernooi dat aan het eind van deze maand wordt gespeeld in Dortmund. Van Gerwen werd gekoppeld aan de Australiër Paul Nicholson. Jelle Klaasen wist zich door zijn goede prestaties van afgelopen weekend, de darter uit Alphen bereikte de kwartfinale, ook te plaatsen voor de European Championship. Klaasen staat in de eerste ronde tegenover de Engelsman Joe Cullen.