Geen happy end voor de heren van RKVV Waalre: SM-sponsor mag definitief niet van de KNVB

WAALRE - KNVB-woordvoerder Lars Mulder laat weten dat het reglement van de KNVB duidelijk is over wat er qua sponsoring wel en niet mag. Reclame die in verband gebracht kunnen worden met de seksindustrie mogen dus niet. Basta.

Het vijfde herenteam van RKVV Waalre wilde eens wat anders dan de standaard sponsor. Het team kwam uit bij SM-club Domination Palace in Valkenswaard. Ze waren het feestje ter ere van de nieuwe sponsor al aan het voorbereiden, maar de KNVB laat er geen misverstand over bestaan: "De deal gaat niet door. We willen er niets mee te maken hebben", aldus woordvoerder Mulder

Doorgedrukt

De KNVB baseert zich op wat er in het sponsorreglement staat. "De regels zijn hier duidelijk over: uitingen die in verband gebracht kunnen worden met de seksindustrie mogen niet. Daarbij wil de club zelf ook niet dat er met deze sponsor op shirts wordt rondgelopen. Dit heeft de voorzitter van RKVV in een eerder stadium ook al duidelijk gemaakt aan het team. Maar ze hebben het toch doorgedrukt."

Volgens de KNVB is er op dit moment geen contact tussen het vijfde herenteam en het bestuur van de voetbalvereniging: "Voor zover wij weten is er een tijd geleden een gesprek geweest tussen de voorzitter en het voetbalteam, maar sindsdien niet meer."

Waarom mag alcohol sponsor wel maar SM sponsor niet?

De woordvoerder van het vijfde, want die heeft het team door alle ophef en media-aandacht wel nodig, weet nog van niets. Davie van Lieshout: "Ik hoor nu voor het eerst dat het niet mag van de KNVB. We hebben een tijdje geleden, en na lang aandringen, een mail gekregen dat ze het afkeurden. maar dat is toch wat anders. En wat ik me afvraag: waarom mogen teams zich wel laten sponsoren door een kroeg? Er wordt gewoon met verschillende maten gemeten."

Wat de volgende stap wordt, weet Davie nog niet: "Daar moeten we het met elkaar, in het team, over hebben. En officieel heb ik nog niets gehoord van de KNVB, dus daar wachten we ook op."

LEES OOK: Het vijfde team van RKVV Waalre maakt de blits met seksclub als sponsor, KNVB doet moeilijk