Barend (21) slaapt zelfs naast zijn LEGO-blokken: 'Ik word hier heel gelukkig van'

De LEGO-fan heeft ongeveer duizend bouwpakketten. De blokken zijn te overal in huis te vinden. Op de eettafel staat een enorme achtbaan. In de keuken struikel je bijna over de dozen. "Ook meer dan de helft van mijn kledingkast moest het veld ruimen", lacht Barend.

Gek

Zijn ouders worden soms gek van hun zoon. “Ik kan soms mijn eigen huis niet meer door. Dan moeten we even ingrijpen”, lacht vader Niek. “Al van kinds af aan is hij er serieus mee bezig.”



LEES OOK: LEGO-droom komt uit: dit ontwerp van Niek (24) gaat de hele wereld over

Of hij niet te hard van stapel loopt? "Sommige mensen vinden me gek. Ach, een hobby kost nou eenmaal geld." En dus vloeit veel van het geld dat hij verdient met zijn bijbaantjes, naar de blokjes.

Niet kinderachtig

Het bouwen is voor hem alles behalve kinderachtig. "Ik bouw op een heel ander niveau. Ik probeer met vrienden enorme bouwwerken neer te zetten", vervolgt Barend. "We proberen echt het onmogelijke te doen." Zo organiseerde hij afgelopen weekend een LEGO-beurs in Overloon, waarbij hij samen met zijn vrienden een heel buurthuis vol bouwde.







“Het is een bron van ontspanning”, verklaart Barend. “Ik word hier heel gelukkig van. Het is gewoon geweldig dat je alles kun creëren. Dat geeft heel veel voldoening.”

Zijn grote droom is ontwerper bij LEGO worden. Dit jaar studeert hij af als werktuigbouwkundige. Hij hoopt in ieder geval stage te lopen bij de blokjesgigant. Verhuizen naar Denemarken is voor hem geen obstakel. Of er ooit een eind komt aan zijn verzameling? "Ik denk dat ik er uiteindelijk dood bij neerval."