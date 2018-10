Slechte werksfeer Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant: hoofdofficier stapt op

BREDA - Charles van der Voort, hoofdofficier van het parket Zeeland-West-Brabant, legt zijn functie neer. Hij doet dat vrijwillig, maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend.

Ook de plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering stappen eind dit jaar op zodat het parket met een nieuwe leiding verder kan, aldus het OM.

Slechte werksfeer

Het vertrek van de top volgt op een onderzoek naar de cultuur binnen het parket. Dat gebeurde naar aanleiding van signalen en geluiden over de werksfeer en een gebrek aan transparantie binnen het parket. "De resultaten van het cultuuronderzoek bevestigen deze signalen en geluiden", aldus het Openbaar Ministerie.

LEES OOK: OM start onderzoek bij parket Breda naar ‘bar slechte werksfeer’

Veel klachten gingen over het handelen van het OM voorafgaand en tijdens de schorsing van de voormalige officier van justitie Lucas van Delft. De Bredase crimefighter werd uit zijn functie ontheven nadat hij onder een valse naam melding deed van een doodsbedreiging aan zijn eigen adres.

Omstreden rond kluisjesroof

Van der Voort lag ook onder vuur vanwege zijn manier van handelen rondom de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. De hoofdofficier besloot op eigen houtje de Telegaaf en BN DeStem uit te nodigen om aanwezig te zijn bij de arrestatie van twee mannen die verdacht worden van de diefstal. Van der Voort nam hierbij bewust het risico dat vertrouwelijke gegevens zouden uitlekken en het onderzoek schade zou oplopen.

LEES OOK: Beveiligers opgepakt na kluisjesroof Oudenbosch, ze zouden de overvallers hebben binnengelaten

Van de Voort zegt met zijn vertrek, per 15 november, ruimte te willen bieden voor een nieuwe start met een beter werkklimaat. Het College heeft per direct een kwartiermaker aangesteld die zal verkennen wat nodig is om te komen tot een verbeterd werkklimaat.

Waarnemend hoofdofficier

Ook stelt het College spoedig een tijdelijk waarnemend hoofdofficier aan. "De werving voor een nieuwe parketleiding zal zorgvuldig gebeuren en enige tijd in beslag nemen", laat het OM weten.

Van der Voort is sinds januari 2016 hoofdofficier van justitie in het parket, dat bestaat uit Zeeland en de helft van de provincie Noord-Brabant.