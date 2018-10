Waarschuwingsborden tegen Albanezen zijn illegaal, maar ze hangen er nog steeds

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De protestborden met de tekst 'Opgepast! Overstekende illegalen' op parkeerplaats Streepland bij Zevenbergschen Hoek hangen er nog steeds. Afgelopen zaterdag werden de borden opgehangen door de nationalistische actiegroep Voorpost. Zij vinden dat de overlast van Albanezen in de omgeving van de parkeerplaats uit de hand loopt.

De in totaal tien tot vijftien houten panelen zijn vastgemaakt aan lantaarnpalen. De parkeerplaats is eigendom van Rijkswaterstaat, maar die heeft ze drie dagen later nog steeds niet verwijderd. De parkeerplek langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek wordt de laatste maanden overspoeld door Albanezen die in vrachtwagens klimmen om op die manier naar Engeland te reizen.

Borden moeten weg

Fractievoorzitter Hans van Brenkelen van Onafhankelijk Moerdijk heeft begrip voor de protestactie, maar vindt dat Rijkswaterstaat de borden wel weg had moeten halen: "Het is natuurlijk geen goede zaak dat een illegale protestactie zolang voort duurt." Volgens zijn collega Geert Wiers van D66 is de actie onacceptabel: "Maar het leed is nu al geschied en of de borden er nu een dag of drie dagen hangen, maakt niks meer uit. Ze moeten natuurlijk gewoon weg. Desnoods zal ik er de burgemeester op aanspreken."

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat heeft de actiegroep geen vergunning voor het ophangen van de borden. Ze worden daarom verwijderd. Wanneer is nog niet bekend.