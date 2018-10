Wat een basisdebuut voor Arnaut Danjuma Groeneveld: aanvaller maakt eerste goal voor Oranje

Sinds kort gaat Arnaut Groeneveld als Arnaut Danjuma Groeneveld door het leven. De speler van Club Brugge speelt ook met Danjuma op de rug, wat Nigeriaans is voor ‘Geboren op vrijdag’. Men dacht nog dat Danjuma door zijn naam wellicht hintte op een interlandloopbaan bij Nigeria, waar hij geboren is. Maar de aanvaller zelf ontkende dat meteen. “Het is niks speciaals. Het is mijn tweede naam en laten we het erop houden dat het een persoonlijke keuze is geweest”, zei Danjuma begin juli in gesprek met FOX Sports.

En sinds zaterdag is het ook duidelijk dat Danjuma alleen nog maar mag uitkomen voor het Nederlands elftal, aangezien hij na 68 minuten mocht invallen tijdens het Nations League-duel met Duitsland. Na afloop was Danjuma blij met zijn eerste minuten in Oranje. “Ik ben trots dat ik mijn debuut heb mogen maken, zeker in zo’n wedstrijd als je met 3-0 van Duitsland wint.”

Zijn debuut smaakte naar meer. En Danjuma kreeg meer. Bondscoach Ronald Koeman gunde hem een basisplaats in de vriendschappelijke interland tegen België, de nummer één van de wereld.

Eerste interlandgoal

En daar was Danjuma dan ineens. De linksbuiten had in de eerste helft alleen maar verdedigend werk verricht, maar na 35 minuten spelen stond hij ineens alleen voor België-doelman Simon Mignolet. Een omschakeling van Nederland ging daaraan vooraf, waarna de bal via Quincy Promes terecht kwam bij Memphis Depay. De ex-PSV’er hield even in rond de zestien en gaf op het juiste moment een steekpass op de mee opgekomen Arnaut Danjuma Groeneveld. De Ossenaar nam de bal uitstekend aan, bleef rustig, keek goed en schoot de bal onder Mignolet door.

Bekijk hieronder de goal en lees verder onder de tweet.

Drie jaar geleden maakte Danjuma zijn debuut in het betaald voetbal. De vlugge aanvaller speelde toen nog in de jeugd van PSV en mocht invallen tijdens Jong PSV-NAC. De aanvaller brak niet door in Eindhoven en vertrok naar NEC. Via de club uit Nijmegen belandde Danjuma afgelopen zomer in Brugge en daar is hij dé sensatie van de Belgische competitie. De Ossenaar scoorde al vijf keer in de eerste veertien duels, waaronder een wonderschone treffer in de Champions League tegen Atlético Madrid. Dinsdagavond was het in Brussel na een uur spelen klaar voor Danjuma. De aanvaller werd toen naar de kant gehaald door Ronald Koeman, hij werd vervangen door de in Den Bosch geboren Patrick van Aanholt.

Debuut Rosario

Het Nederlands elftal speelde dus gelijk tegen de Belgen. Danjuma en PSV'er Denzel Dumfries stonden in de basis, maar in de tweede helft mocht Pablo Rosario invallen en daarmee werd hij de tiende debutant in Oranje van dit kalenderjaar. Rosario kwam zaterdagavond nog in het nieuws, doordat de KNVB zeer laat meldde dat de middenvelder van PSV niet bij de selectie mocht zitten, aangezien hij nog geschorst was na een eerdere rode kaart die hij opliep in het duel met Jong Oranje tegen Jong Schotland. Verder vielen ook nog PSV'ers Luuk de Jong en Steven Bergwijn in, alleen Jeroen Zoet kwam niet binnen de lijnen.