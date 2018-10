Schietpartij Valkenswaard: bewoners bedreigd, 'Naar binnen, of je krijgt een kogel door je hoofd'

VALKENSWAARD - Aan het Feliciadal in Valkenswaard heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Kort daarna trof de politie een gewonde man aan. De dader of daders zijn op de motor gevlucht en hebben ook andere personen in de wijk bedreigd, zo vertellen buurtbewoners.

Het incident vond plaats rond kwart voor twaalf. De dader of daders hadden een integraalhelm op en waren donker gekleed. Het is niet bekend waarom de schietpartij plaatsvond of hoe het met het slachtoffer is.

Buurtbewoners bedreigd

Buurtbewoners schrokken dinsdagnacht van de knallen van de schietpartij. Er was gedoe op straat, het zwaargewonde slachtoffer zocht hulp. Toen een aantal buurtbewoners buiten kwam om te kijken wat er aan de hand was dreigden de verdachten met nog meer slachtoffers. ‘Ga naar binnen of je krijgt een kogel door je kop’, zou er gezegd zijn.

De schrik zit er goed in bij de buurt. Al herkende een buurtbewoner het slachtoffer niet, hij ‘vermoedt dat de man ergens anders vandaan komt.’

De politie laat weten dat burgers geen actie moeten ondernemen als ze de motor zien, maar meteen 112 moeten bellen.