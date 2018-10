Deel dit artikel:













Slachtoffer schietpartij Valkenswaard is 37-jarige man De woning in Valkenswaard. De dader(s) gingen er op een motor vandoor (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

VALKENSWAARD - Bij de schietpartij aan het Feliciadal in Valkenswaard is dinsdagavond een 37-jarige man uit Waalre gewond geraakt. Hij ligt onder bewaking in het ziekenhuis.

Geschreven door Michelle Peters

Het incident vond plaats rond kwart voor twaalf. De dader of daders zijn gevlucht op een motor en droegen donkere kleding en een helm. LEES OOK: Schietpartij Valkenswaard: bewoners bedreigd, 'Naar binnen, of je krijgt een kogel door je hoofd' Het is niet bekend waarom de schietpartij plaatsvond Het politieonderzoek is in volle gang en de politie roept mensen op om contact op te nemen als ze iets verdachts zien.