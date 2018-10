Vrees voor vertraging rechtszaken nu top OM opstapt, bestrijding georganiseerde misdaad gaat door

BREDA - Advocaten vrezen voor vertraging van rechtszaken in het parket Zeeland-West-Brabant nu de top van het Openbaar Ministerie in Breda opstapt. "Dat kan vervelend worden voor slachtoffers en verdachten die langer op de behandeling van hun zaak moeten wachten", zegt Lex Lensink, deken van Orde van Advocaten.

Het Openbaar Ministerie in Breda is een parket met grote en langlopende zaken. "Ongetwijfeld heeft dit gevolgen voor alle zaken waar hoofdofficier Charles van der Voort zich mee bezig hield", aldus Lensink. "Gesprekken worden niet meer gevoerd en zaken worden niet meer op de rails gezet zoals de bedoeling is. Dat heeft zeker gevolgen."

Het OM laat woensdag weten dat de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Brabant onverminderd doorgaat. "Die aanpak verandert niet nu het parket een nieuw bestuur krijgt", zo luidt de verklaring van het parket. "Er wordt geen recht gedaan aan de ruim tweehonderd medewerkers van het parket om te veronderstellen dat die bestrijding alleen in goede handen is bij de huidige hoofdofficier, zoals in sommige media wordt gesuggereerd."

Slechte werksfeer

Charles van der Voort kondigde dinsdag zijn vertrek aan. Ook de plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering leggen hun functies neer. Ze doen dat na een onderzoek naar de slechte werksfeer en het gebrek aan transparantie binnen het parket.

Veel klachten gingen over het handelen van het OM voorafgaand en tijdens de schorsing van de voormalige officier van justitie Lucas van Delft. De Bredase crimefighter werd uit zijn functie ontheven nadat hij onder een valse naam melding deed van een doodsbedreiging aan zijn eigen adres. Inmiddels is hij gewoon weer aan de slag als officier van justitie.

'Aderlating voor parket'

Deken Lex Lensink had regelmatig namens de orde contact met Charles van der Voort en zijn waarnemer. Hij betreurt het dat de top opstapt. "Het is erg naar voor de personen waar het om gaat", zo laat hij weten. De Bredase advocaat Erik Thomas, onder meer bekend van zijn verdediging van motorclub Satudarah, noemt het vertrekt van de hoofdofficier een aderlating voor het parket. "Dit is slecht voor de continuïteit binnen het OM.

Met de inhoud van het onderzoeksrapport zijn de twee advocaten niet bekend. Lensink: "Ik las in de media wel over problemen binnen het Openbaar Ministerie, maar daar heb ik in de praktijk tijdens de behandeling van zaken niets van gemerkt. De contacten zijn altijd plezierig geweest."

'Geen lul eerste klas'

Ook Thomas weet de exacte reden van het vertrek niet. "Ik heb altijd goed met Van der Voort kunnen samenwerken. Het is zeker geen lul eerste klas." Het Openbaar Ministerie hult zich in stilzwijgen over het hoe en waarom Van der Voort nu precies opstapt. Het ziet er ook niet naar uit de het rapport op korte termijn openbaar wordt gemaakt.

Over de definitieve opvolging van Charles van de Voort wil de deken van Orde van Advocaten zich niet al te veel uitlaten. Maar hij kan zich voorstellen dat het een stevig persoon moet zijn vanwege de zware criminaliteit in de regio. Bovendien vindt de deken het wenselijk dat het iemand is die Zeeland en West-Brabant goed kent.

Waarnemer aangesteld

Woensdag werd bekend dat hoofdofficier Bob Steensma van het parket Noord-Holland de tijdelijke vervanger van Charles van der Voort wordt.

