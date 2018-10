Wolkenkrabbers van gerecycled plastic? 'Misschien is dat wel mogelijk'

Het project Precious Plastic van Dave Hakkens bestaat al een aantal jaar. Hakkens won een flinke geldprijs met het project. Met het geld heeft hij tientallen creatievelingen vanuit de hele wereld naar Eindhoven gehaald om te kijken hoe plastic het beste gerecycled kan worden. In het VDMA-gebouw borrelt het inmiddels van de ideeën.

Dave Hakkens maakte al furore op het gebied van design. Zo ontwierp hij de veelbesproken phoneblocks. Eigenlijk wilde Google hem graag inhuren. Maar Hakkens ging niet voor het grote geld en wil zijn talenten gebruiken om de problemen met plastic in de wereld op te lossen.

Met een kleine shredder wordt het plastic aan stukken gemalen





Plastic wolkenkrabbers

Ananyabrata Ghosh uit India en Alice Moraa Ontita uit Kenia zijn naar Eindhoven gereisd om Dave te helpen inspiratie op te doen. Ananyabrata is een architect en is vooral geïnteresseerd in plastic als bouwmateriaal. "Ik wil kijken of je het kunt gebruiken als isolatiemateriaal of er platen van persen." Volgens Ananyabrata is een plastic huis zelfs mogelijk. "Het materiaal is heel duurzaam. Een wolkenkrabber is misschien wel mogelijk", lacht hij. "We proberen met brainstormen tot allerlei nieuwe ideeën te komen."

Voor Alice is plastic het ultieme kwaad in Kenia. "En ik denk dat we een leger nodig hebben om het op te lossen. Dat kan ik niet alleen. Te weinig mensen doen er wat mee. Ik denk dat mensen in Kenia er zelfs aardig wat geld mee zouden kunnen verdienen." Alice ontwerpt van alles met plastic, lampenkappen, schalen en sleutelhangers bijvoorbeeld.













'Verbranden plastic is zonde'

Dave Hakkens hoopt dat zijn shredder mensen in armere landen de mogelijkheid geeft om geld te verdienen met het plastic dat ze gewoon kunnen oprapen, om er vervolgens iets moois van te maken. Maar ook in Nederland moeten we beter, vindt Hakkens. Want we zijn plasticverslaafd. "Eigenlijk is het schrikbarend hoe slecht we recyclen en we gebruiken heel veel."

"We scheiden wel afval. Maar het plastic wordt vaak nog gewoon verbrand. Plastic gaat honderden jaren mee, dus verbranden is eigenlijk zonde." Alice uit Kenia is het daar helemaal mee eens. "We kopen steeds weer opnieuw plastic. We moeten het gewoon meer gaan hergebruiken."





Online marktplaats

Dave Hakkens wil mensen uit de hele wereld in staat stellen om werkplaatsen in te richten en zelf aan de slag te gaan met plastic afval. Op een speciale website kunnen mensen hun spullen dan online verkopen. Dave hoopt de kennis uit Eindhoven wereldwijd te kunnen gaan verspreiden.