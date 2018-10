Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oho! Snollebollekes komt met tweede concert in GelreDome Snollebollekes in het Gelredome. (foto: Snollebollekes).

BEST - Feestact Snollebollekes komt met een extra show in het GelreDome. Dat maakte zanger Rob Kemps uit Best woensdag bekend. De 30.000 kaartjes voor de eerste show waren binnen anderhalf uur uitverkocht.

Geschreven door Raymond Merkx

Redacteur / Verslaggever

Het extra concert is op 29 maart. Meer fans krijgen zo de kans om 'van links naar rechts' te gaan in het Arnhemse stadion. De kaartverkoop gaat zaterdagochtend om elf uur van start. Het reeds uitverkochte optreden is op 30 maart.



Urenlang feest

De feestact vult het programma met verschillende gastartiesten. Zo zijn Gerard Joling, de Vengaboys en Mooi Wark te zien. Ook de Gebroeders Ko uit Raamsdonksveer bestijgen het podium. Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt. Het wordt volgens de organisatie 'een non-stop feest van 3,5 uur.'

[instagram:https://www.instagram.com/p/Bot55dKiqVz/?taken-by=snollebollekes_official]