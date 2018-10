Deel dit artikel:













Piloten van Ryanair 'bedreigd en geïntimideerd', rechter moet beslissen over hun toekomst (foto: Raoul Cartens)

EINDHOVEN - Piloten van Ryanair zijn door hun werkgever bedreigd en geïntimideerd om niet te staken, zo stellen ze donderdag in de rechtszaal. Na twee stakingen van piloten volgde begin oktober de aankondiging van Ryanair om de basis op Eindhoven Airport te sluiten. Daardoor worden piloten gedwongen om in het buitenland te gaan werken. Zestien piloten spande een kort geding aan, dat deze donderdagochtend bezig is in Den Bosch.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans



Volgens Ryanair is de sluiting van de basis in Eindhoven geen vergelding voor de stakingen van de piloten. De prijsvechter zegt dat de resultaten op Eindhoven Airport al langer onder druk stonden. Paul Lugard, advocaat van de Ryanair, stelde donderdagochtend voor de rechter: "Ryanair moet ingrijpen op duurdere en minder efficiënte bases. In 2019 zullen er nog veertien gesloten worden." LEES OOK: Ryanair sluit basis op Eindhoven Airport, pilotenvakbond 'niet onder de indruk' Wel vergelding

De piloten zijn ervan overtuigd dat de sluiting van de basis in Eindhoven wel degelijk een vergeldingsmaatregel is voor eerdere staking. Ze willen dat de rechter een stokje steekt voor hun gedwongen overplaatsing naar het buitenland. LEES OOK: 'Dit is onacceptabel', FNV eist duidelijke uitleg van Ryanair Donderdag werd duidelijkheid dat ook het cabinepersoneel van Ryanair een kort geding aanspant. FNV Luchtvaart hoopt dat die zaak eind volgende week dient.