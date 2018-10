Opluchting na arrestatie voor reeks AED-diefstallen: 'Hoop dat ze terugkomen'

BREDA - De Stichting Breda AED Proof is opgelucht na de arrestatie van een 39-jarige man uit Breda. De afgelopen twee maanden zijn zes AED's gestolen in Breda. "Ik hoop dat het nu voorbij is."





Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren en een elektrische schok geeft aan het slachtoffer. Die kan ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen.

"Moet je je eens voorstellen wat er gebeurt als zo'n apparaat niet beschikbaar is bij een oproep. Dan zijn de gevolgen niet te overzien", benadrukt voorzitter Theo Maas. Hij hoopt dat de AED's snel terugkomen. Maas heeft nog geen contact gehad met de politie over een eventuele vondst van de gestolen apparaten.

Waardeloos

Maas kan zich niet voorstellen wat een dief ermee moet. "Ik denk dat iemand hier gewoon geld aan wil verdienen." Toch zijn de diefstallen mogelijk waardeloos. De defibrillatoren zijn eenvoudig traceerbaar door een uniek serienummer.



De verdachte werd woensdagmiddag in zijn eigen huis aangehouden. De man is herkend op camerabeelden bij een diefstal, half september in een winkelcentrum aan de Rat Verleghstraat In Breda. Ook probeerde hij op 13 oktober een apparaat te stelen. De Bredanaar wordt in ieder geval verdacht van twee diefstallen. Tijdens verhoren bekende hij.