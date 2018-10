Leonne (57) krijgt ‘X’ in genderneutraal paspoort: ‘Dit is de kers op de taart’

BREDA - Een heel bijzondere dag voor Leonne Zeegers (57) uit Breda. Na een lange strijd krijgt ze als eerste in Nederland een genderneutraal paspoort. “Dit is de kers op de taart.”

“Ik heb er jarenlang voor moeten vechten”, weet ze. Vrijdagmiddag wordt dit eindelijk beloond. Op het gemeentehuis in Breda haalt ze haar paspoort op met een ‘X’ erin. “Een heugelijk moment.”

Toch had ze zich deze dag net iets anders voorgesteld. Het lijkt erop dat ze gewoon in de rij moet staan, net als ieder ander. Geen bloemen of een handje van de burgemeester? “Dat had ik verwacht, maar ik heb begrepen dat dit niet zo zal zijn.” Burgemeester Depla zal er vrijdag inderdaad niet bij zijn. "Normaal krijgen burgers ook geen bezoekje van de burgemeester. Dit doen we in het kader van gelijkheid nu ook niet", aldus een verklaring van de gemeente.

Hectisch

Het is een hectische dag voor Leonne. Haar telefoon staat roodgloeiend. Tientallen journalisten bellen. De eerste vraag die iedereen stelt: ‘Moeten we je hij of zij noemen?’ Het antwoord: “Het kan me niets schelen. Ik voel mezelf allebei.”



In mei werd ze al wereldnieuws. De rechter in Roermond besloot dat geslacht geen kwestie is van geslachtskenmerken, maar van genderidentiteit. Daarom mag ze nu zonder mannelijk of vrouwelijk geslacht geregistreerd staan. “Daar kan niemand meer tegen in beroep gaan.” Ook haar geboorteakte is aangepast. Daarin staat nu: geslacht onbekend.

Piemel

Ze werd geboren zonder duidelijk geslachtsdeel. “Je kan het kwalificeren als een grote clitoris of een kleine piemel”, legt ze uit. Haar ouders registreerden haar vervolgens als man: Leon. Ze kwam er in de puberteit achter dat zij zich geen man voelde. In 2001 onderging Zeegers operaties om vrouw te worden. Later kwam ze erachter dat dat ook niet passend was.

Leonne denkt met de rechtszaak een belangrijke stap te hebben gezet. “Ik heb nu een voorbeeldfunctie voor anderen. Er lopen heel veel mensen rond die dit ook willen”, weet ze.

Ook al is haar doel bereikt, haar idealen blijven. “Ik hoop dat we naar een maatschappij toe kunnen waarbij sekse niet meer van belang is.”