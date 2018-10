Deel dit artikel:













Fileproblemen op A2 nemen verder af, nog enkele kilometers bij Boxtel Een beeld van de situatie op de A2 (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

EINDHOVEN - Verkeer dat over de snelweg A2 van Den Bosch naar Eindhoven wil, heeft pech. Bij Boxtel is een ongeluk gebeurd, waardoor de weg een tijd afgesloten is geweest. Er waren verschillende auto's betrokken bij het ongeluk, één wagen was op de kop terecht gekomen. De bestuurster zou er, gezien de omstandigheden, goed vanaf zijn gekomen.

Er ontstond snel een file van tien kilometer. Dit betekende een vertraging van ruim een uur. Het verkeer werd geadviseerd om te rijden via Tilburg. Rond twee uur was de weg al enige tijd vrij, maar stond er nog wel een file van vier kilometer.



Ook problemen tussen Utrecht en Den Bosch

Direct na twaalf uur waren er al grote problemen op dezelfde weg tussen Utrecht en Den Bosch. Na een ongeluk bij het Gelderse Kerkdriel gingen twee rijstroken dicht. Tegen kwart voor een was de weg weer vrijgegeven, tegen tweeën stond er nog een file van drie kilometer.