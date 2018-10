Landgoed Haarendael: verpauperd, verloederd en ook mysterieus mooi [VIDEO]

Om op het landgoed te komen hoef je geen rare dingen te doen. De omheining is op heel wat plaatsen verdwenen en bordjes met 'verboden toegang' kom je ook niet tegen. Ondanks de mededeling van de gemeente Haaren dat er op het landgoed geen bewoning is ( op de beheerder na) vinden wij volop sporen dat er in schuurtjes en gebouwtjes wel wordt gewoond en gebivakkeerd . Matrassen, beddengoed en kleding; je komt van alles tegen dat wijst op recente aanwezigheid van mensen. Op het landgoed lijken op z'n minst een aantal zwervers onderdak te hebben gevonden.

Bomen groeien uit een bankje op landgoed Haarendael

Overwoekerd door de natuur

Het door zorginstelling Cello in 2012 verlaten complex is op veel plaatsen volledig overwoekerd door de natuur. Uit een bank achter de kapel groeien nu bomen en de schommels van het speeltuintje zijn anno 2018 overwoekerd door bramen. De hokken waar bewoners destijds, vogels, kippen en konijnen hielden staan her en der ingestort langzaam weg te rotten.

Bramen hebben het kleine speeltuintje overwoekerd

Drugslab

Door de vondst van het drugslab is burgemeester Zwijnenburg-Van der Vliet van de Gemeente Haaren voornemens om Landgoed Haarendael te sluiten voor een periode van drie maanden. Een definitief besluit was vrijdag ( 19 oktober) nog niet genomen. Het museum Gedenkplaats Haaren, op het terrein van het landgoed, heeft van de gemeente overigens wel toestemming gekregen om geplande afspraken met groepen door te laten gaan.

Mocht het terrein in de nabije toekomst toch hermetisch afgesloten worden dan zou het museum toch graag open willen blijven. Het bestuur van Gedenkpaats Haaren heeft dat de burgemeester in een brief laten weten.