Den Bosch dubbel gepakt: geen Winterparadijs, dan ook geen Joris Kerstboom op de Parade

In 'Joris Kerstboom' vertellen mensen aan Joris Linssen (Hello Goodbye) over hun herinneringen aan dierbaren. In een enorm grote kerstboom, ergens op een centrale plek in een stad, hebben ze een groet of bericht voor deze dierenbaren achtergelaten. Maar in Den Bosch moeten ze in december dus zowel de kerstboom als Joris missen op de Parade. "Een gemiste kans", noemt iemand het.

Jammer, balen, zonde, vreemd

Een rondgang over de Parade maakt duidelijk dat het nieuws echt wel hard is aangekomen in Den Bosch. “Dit vind ik echt het heel erg jammer”, reageert een vrouw ontdaan. We komen ieder jaar speciaal naar Den Bosch om de boom te bewonderen. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij er straks niet zal zijn." Ook de horeca aan de Parade baalt. Otto van den Groenendaal van Stadsherberg ’t Pumpke vindt het zonde: “Buiten het feit dat het veel mensen naar de stad trekt, is het ook jammer voor de mensen die de weg naar Den Bosch hadden gevonden om hun boodschap in de boom te hangen.”

Een aantal Bosschenaren wijst naar de gemeente. “Jammer dat ze daar zo traag zijn en treuzelen. En dat een televisie-omroep dan besluit om Joris’ Kerstboom hier niet naartoe te laten komen. Een gemiste kans.” Een andere inwoonster vertelt: “Het was zoiets moois wat hier op de Parade gebeurde rondom kerst. Echt een mooie sfeer. Ik denk dat heel veel mensen het gaan missen. Ik vind het heel vreemd dat het verdwijnt."

Maar wat is er nou eigenlijk aan de hand?

Het lijkt erop dat de gemeente het vooral aan zichzelf heeft te danken dat er geen concreet plan is. Er hebben de afgelopen periode namelijk genoeg plannen voor een mooi winterevenement op tafel gelegen. Zoals bijvoorbeeld dat van Nicole Vermolen die vorig jaar last minute het Winterparadijs uit de grond stampte. Heel graag wilde ze dat ook dit jaar weer doen. Maar haar plan voor 2018 werd van tafel geveegd, evenals een zestal andere plannen. Waarom? Dat zou Vermolen ook graag willen weten. Ze heeft het gevoel dat iemand haar dwars zit.

Saillant detail: er is geen verslag van het evaluatiegesprek over Winterparadijs 2017 dat met name over de inhoud ging. “Terwijl we zo’n twee uur met de wethouder en een ambtenaar in gesprek zijn geweest. Op een positieve manier en gericht op de toekomst. Ik hoop dat ik erachter kom wat er aan de hand is en hoe het zit. Maar ondertussen zit Den Bosch zonder Joris Kerstboom en zonder Winterparadijs. En dat vind ik, als Bosschenaar, het ergst van alles. Niet te geloven.”

Onbegrijpelijk

“Terugkijkend is het bijna onbegrijpelijk wat er is gebeurd. De ontwikkelingen in de maanden na de evaluatie kwamen voor ons totaal onverwacht, pasten niet bij de sfeer waarin we met elkaar hadden gesproken. Tot en met het punt dat wij een kort ding aan wilden gaan spannen. Wat uiteindelijk niet kon omdat dit geding was gebaseerd op een door ons ontvangen brief van de gemeenten die ze begin juli, vlak voor het kort geding diende, weer teruggetrokken. En zo speelden er meer vreemde dingen. Op een gegeven moment waren we er klaar mee", vertelt Vermolen.

Volgens Vermolen is KRO-NCRV ook teleurgesteld over de gang van zaken. “We hebben vorig jaar prima met hen gewerkt en al die tijd contact gehad met de programmamakers van Joris Kerstboom. Zij zagen onze plannen voor het Winterparadijs helemaal zitten. Ze hebben die zelfs nog bij de gemeente verdedigd! We hadden er erg graag samen met hen iets moois van gemaakt. Maar dat gaat helaas niet gebeuren.” Marcel Boland van KRO-NCRV bevestigt desgevraagd dat ze graag in Den Bosch waren gebleven en ook graag de samenwerking met Vermolen hadden voortgezet.

Joris' Kerstboom in al zijn glorie. (FotO: Henk van Esch Fotografie)









Verklaring gemeente

De gemeente laat in een informatiebulletin voor de Bossche gemeenteraad onder meer het volgende weten: "De KRO-NCRV heeft ons gisteren laten weten dat – ondanks de constructieve gesprekken die met onze gemeente zijn gevoerd - zij dit jaar niet kiest voor ’s-Hertogenbosch als thuisbasis voor Joris Kerstboom. Die keuze is gebaseerd op het gegeven dat wij nog geen definitief plan hebben kunnen aanleveren voor een winterevenement op de Parade. De producent van het programma heeft de afgelopen maanden ook met een andere gemeente contact gehad. Deze is in de organisatie verder dan wij.... Wij beraden ons nu op de ontstane situatie voor dit jaar. En wegen af of een kleinschalig winterevenement ook zonder Joris Kerstboom succesvol kan zijn."

Ook politiek heeft vragen

Ondanks deze verklaring hebben twee raadsfracties, Rosmalens Belang en Bosch Belang, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders. Het college heeft 30 dagen de tijd om hierop te reageren.

Joris Kerstboom is inmiddels zo populair en succesvol dat presentator Joris Linssen vorig jaar nog in zes andere steden mooie verhalen heeft opgehaald: in Deventer, Dokkum, Leiden, Leerdam, Emmen en Apeldoorn. Maar Den Bosch komt na negen jaar niet meer in dit rijtje voor.