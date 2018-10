Film over Brabantse schapenherder te zien op filmfestival IDFA: 'Hierdoor gaan andere deuren open'

GOIRLE - De film Schapenheld van Ton van Zantvoort uit Heesch wordt vertoond tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). De wereldpremière vindt zaterdag 17 november plaats.

Schapenheld is een 81 minuten durende 'cinematografische documentaire' over de traditionele Goirlese schaapherder Stijn Hilgers. Hij reist met zijn kudde per jaar ongeveer 70.000 kilometer door Brabant om zijn dieren te laten grazen. Een zwaar bestaan.

De film is geselecteerd uit duizenden inzendingen voor het prestigieuze A-festival. Schapenheld draait met slechts elf andere films in de Nederlandse competitie.









Brabantse Beauty

Schapenheld is ontstaan als 'Brabantse Beauty', een initiatief van Omroep Brabant met steun van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, verschillende Brabantse producenten en enkele Brabantse steden.

Het IDFA-festival heeft de film maar liefst zeven keer geprogrammeerd in de allergrootste zalen van Amsterdam, zoals Tushinski 1 waar 728 mensen in passen. In totaal kunnen er 2962 mensen de film op het grote doek bewonderen.

Van Zantvoort noemt het vertonen van Schapenheld op het IDFA 'echt heel belangrijk'. "Onder meer voor de betekenis van je film. Hierdoor gaan weer andere deuren open. Met deze film wil ik de Brabantse herder op de kaart zetten. Daar is het IDFA een super podium voor. Dit is het grootste documentairefestival van de wereld en het meest gerespecteerde. This makes my year. Je gaat zó diep voor zo'n film..."

Benno Larue

Van Zantvoort viel eerder in de prijzen met een documentaire over Benno Larue.