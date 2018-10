Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zoon (34) zit achter gigantisch drugslab in woonwijk Lage Zwaluwe De ontmanteling in Lage Zwaluwe (Foto: Daisy Schalkens)

LAGE ZWALUWE - De 34-jarige zoon van het eerder aangehouden echtpaar van de gigantische drugsloods aan De Zwingel in Lage Zwaluwe heeft zich gemeld. Hij is aangehouden en is onder andere verdacht van betrokkenheid bij het maken van drugs.

Geschreven door Ronnie Vermonden

Op 10 oktober viel de politie een loods binnen Daar troffen ze een enorm groot drugslab aan dat vermoedelijk was gebruikt voor het produceren van amfetamine. Het drugsafval werd geschat op 30.000 liter. Binnen was het een enorme chaos waarbij in geen enkel opzicht rekening was gehouden met de veiligheid voor de omgeving. De hele loods was doordrenkt met chemische stoffen en moet worden gesloopt. In de ondergrondse hennepkwekerij in de nabijgelegen woning stonden enkele honderden planten.



Aanhoudingen

De eigenaren van het pand, een 73-jarige man en een 66-jarige vrouw, zijn daarop aangehouden. Uit onderzoek bleek dat de zoon van het stel de gebruiker was van de loods. Afgelopen donderdag heeft hij zich gemeld aan een politiebureau in Breda. De vrouw van het echtpaar is ondertussen al vrijgelaten. De man zit nog vast.