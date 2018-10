Loods met drugslab in Lage Zwaluwe is doordrenkt met chemische stoffen, pand moet gesloopt worden

LAGE ZWALUWE - De loods in Lage Zwaluwe met daarin een verborgen drugslab moet worden gesloopt. Het pand is onherstelbaar beschadigd door de chemische stoffen. De betonnen vloer is doordrenkt met chemische stoffen en de eerste verdieping staat op instorten. Dat is de conclusie van het forensisch team van LFO aan de gemeente, zo bevestigen betrouwbare bronnen rond het onderzoek.

Woensdagmiddag werd het ernstig vervuilde megalab ontdekt aan De Zwingel. De ontmantelingsploeg had de handen vol aan het ontruimen, bemonsteren en onderzoeken. Vrijdagmiddag is de ontmanteling afgerond. Daarmee was ook het gevaar geweken van de gevaarlijke stoffen die stonden opgeslagen in de loods. Ook voor forensisch deskundigen die al jaren in drugslabs komen, was dit een van de smerigste drugslabs van de afgelopen jaren in ons land. Diverse keren viel de afgelopen dagen dan ook het woord 'tikkende tijdbom'.

Vat met chemische stoffen valt om

Aan het einde van de middag gebeurde er nog een ongeluk. Door onbekend oorzaak viel een vat met chemische stoffen op straat. De inhoud spetterde alle kanten uit maar er raakte niemand gewond. De ontmantelingsploeg reageerde snel door snippers met hardhout op de vloeistof te strooien. Die absorbeerden de chemische stoffen. De schade lijkt mee te vallen.

Op de eerste verdieping stonden twee gigantische metalen ketels. Daar kan volgens kenners in totaal grofweg 2000 liter speed (amfetamine) in worden gemaakt. Vrijdagmiddag werd ook bekend dat de twee verdachten de komende dagen nog in de politiecel in voorarrest blijven.

Inwoners van Lage Zwaluwe noemen het onwaarschijnlijk dat zij bezig waren met het maken van drugs. "Hij, met alleen LTS?" klinkt op straat. "Ze zijn erin geluisd", is veel te horen.

Politie zoekt zoon

Volgens onbevestigde berichten is de politie op zoek naar een van de zoons van het opgepakte echtpaar. De man woonde aan De Zwingel, naast de drugsloods. Onder zijn tuinhuis werd woensdag al een goed verstopte hennepkwekerij opgerold. De politie wil alleen bevestigen dat ze 'de man graag willen spreken'.

Mensen die hem kennen zeggen dat hij dakdekker is, in de schulden zat en wiet rookte. Maar net als bij zijn ouders vinden ook de dorpsgenoten hem eerder een gebruiker dan een maker van drugs. "Ook hij is er in geluisd", is een veelgehoorde reactie op straat.