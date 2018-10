Koploper PSV geeft FC Emmen pak slaag in Philips Stadion

EINDHOVEN - PSV heeft in eigen huis met groot gemak gewonnen van FC Emmen. Al in de eerste helft kwamen de Eindhovenaren op ruime voorsprong. De eindstand werd een mooie 6-0.

LEES OOK: PSV-aanvoerder Luuk de Jong: 'Dit team gunt elkaar alles'

Teruglezen: liveblog PSV - FC Emmen

88' 6-0 van Hirving Lozano. Het regent doelpunten.

79' 5-0 via invaller Gutiérrez. Zo loopt de score nog wat verder op.

77' Ook Bergwijn gaat naar de kant. Hij wordt luid toegezongen door het publiek. Donyell Malen vervangt hem.

70' Angelino en Steven Bergwijn laten ook na rust nog fraaie dingen zien. De puf lijkt er verder een beetje uit te zijn bij de regerend landskampioen. Komende woensdag wacht alweer de volgende tegenstander: Tottenham Hotspur in de Champions League.

65' Het leek er eventjes op dat PSV op weg was naar een monsterzege. Na rust is de Eindhovense storm flink gaan liggen. Er zijn nauwelijks kansen meer.

56' Een tweede wissel bij PSV. Denzel Dumfries gaat eruit, Aziz Behich vervangt hem.

50' Arbiter Nijhuis kijkt wat beelden terug. Pablo Rosario levert dat een gele kaart op, voor een overtreding. Dat lijkt een terechte beslissing van de scheidsrechter. De middenvelder ging er wat lomp in.

46' Mark van Bommel brengt Érick Gutiérrez binnen de lijnen. Jorrit Hendrix, die in de eerste helft ontsnapte aan een rode kaart, heeft het veld verlaten.

RUST. PSV heeft een heerlijke avond tegen FC Emmen. Halverwege staat het al 4-0 voor de Eindhovenaren.

42' 4-0!

36' En toen was het alweer 3-0!





33' Nog even over de 2-0 van De Jong. Die treffer levert een leuke statistiek op.

32' Steven Bergwijn wordt tegen de grond gewerkt in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Bas Nijhuis wuift het weg.

29' 2-0 voor PSV!

20' Jorrit Hendrix komt wel erg wild in op zijn tegenstander en haalt hem naar de grond. Het levert de middenvelder een terechte gele kaart op.

17' Het scheelde niet veel of Pereiro had zijn tweede van de avond gemaakt. Zijn inzet gaat net naast de paal. PSV heeft het overwicht tegen Emmen en lijkt opnieuw op weg naar een zorgeloze avond in de eredivisie.

13' Het was een fraaie aanval waaruit PSV scoorde. Steven Bergwijn legde de bal perfect klaar voor Gaston Pereiro, die goed afdrukte. De Uruguayaan heeft er dit seizoen alweer zes gemaakt in de eredivisie. Hij is daarmee, samen met Luuk de Jong, clubtopscorer.

12' 1-0 voor PSV!

6' De eerste grote kans in dit duel is voor de thuisploeg. Nick Viergever kan zijn kopbal net niet de juiste richting meegeven om doelman Kjell Scherpen te passeren.

1' PSV is dit seizoen nog zonder puntenverlies en kan tegen FC Emmen de negende achtereenvolgende zege behalen. Trainer Mark van Bommel heeft de beschikking over een fitte selectie. De Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez moet opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Daniel Schwaab keert terug in de basis, Trent Sainsbury is zijn plek weer kwijt.

Wat gebeurde er vooraf en wat is de opstelling?