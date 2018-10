PSV-aanvoerder Luuk de Jong: 'Dit team gunt elkaar alles'

EINDHOVEN - PSV is op stoom in de eredivisie. Negen wedstrijden gespeeld, negen zeges. Het kan niet beter voor de Eindhovenaren. PSV-aanvoerder Luuk de Jong: "We zitten in een heerlijke flow. We willen alles winnen. Het is een uitdaging om deze reeks verder uit te breiden."

De regerend landskampioen won zaterdagavond met speels gemak in eigen stadion van FC Emmen. De Jong vat het in een zin eigenlijk prima samen: "We begonnen niet eens zo heel goed, maar bij rust stonden we met 4-0 voor." De ploeg uit Drenthe stapte uiteindelijk met een 6-0 nederlaag van het veld en mocht geen seconde aanspraak maken op een goed resultaat in Eindhoven. Het ziet er momenteel heel simpel uit wat PSV laat zien. "Maar het is echt niet zo eenvoudig om steeds weer te winnen", zegt de aanvoerder.

De Jong maakte er twee tegen Emmen. Hij is met acht treffers topscorer van Nederland, onder meer samen met ploeggenoot Hirving Lozano. "Het is onderling geen strijd", zegt de aanvaller over de topscorerstitel. "Lozano geeft mij ook prima voorzetten. Dat tekent hem en het team. We gunnen elkaar alles. Natuurlijk wil iedereen scoren, maar het gaat om de winst en zoveel mogelijk doelpunten maken. Ik denk dat dat vandaag weer aardig gelukt is."

Tottenham Hotspur is woensdag de volgende opponent van PSV. De club uit Londen komt naar het Philips Stadion tijdens de derde ronde van de Champions League. Beide teams zijn nog puntloos. "We hebben tegen FC Barcelona en Internazionale goed gespeeld, maar geen punten gepakt. Daar willen we tegen Spurs uiteraard verandering in brengen en daar heb ik ook vertrouwen in."