Mathieu van der Poel ook onverslaanbaar bij Superprestige in Boom

BOOM - Mathieu van der Poel heeft ook de tweede wedstrijd uit de Superprestige gewonnen. Na zijn overwinning in Gieten vorige week, was de wielrenner uit Hoogerheide zaterdag ook de snelste in het Belgische Boom.

"Het is een lastige omloop hier in Boom en het is moeilijk om het verschil te maken", vertelde de 23-jarige wielrenner na afloop van de wedstrijd, tegen Sporza. "Ik moest stevig tempo rijden om de kloof te houden. Ik heb dus niet veel rustmomenten gehad."



Toch wist de Europese veldritkampioen de Belg Toon Aerts op voldoende afstand te houden. De derde plaats was voor Gianni Vermeersch.



Wereldkampioen Wout van Aert ontbrak bij deze tweede wedstrijd. De Belg nam rust om zich te kunnen focussen op de wereldbekercross zondag in het Zwitserse Bern.



Blessure

Vorige week kwam Van der Poel nog ten val in Lokeren. Hij herstelde echter wonderbaarlijk snel van zijn enkelblessure.