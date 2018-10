Twee auto's in vlammen op in Waalre

WAALRE - Twee auto's zijn zaterdagavond uitgebrand aan de Willem de Zwijgerstraat in Waalre. Een man kon voorkomen dat een derde voertuig in vlammen opging.

De brand begon rond kwart voor negen. Het vuur sloeg vervolgens over naar de auto die ernaast stond. Even dreigde een bestelbusje dat in dezelfde rij geparkeerd stond ook in brand te vliegen. De eigenaar kon het busje echter op tijd weghalen.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.