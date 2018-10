Deel dit artikel:













Oude tekening houdt gemoederen aardig bezig, want welk dorp staat er nou op? [FOTO] De tekening van Jan Meine Jansen, met op de achtergrond het Brabantse dorp. (Foto: Patricia Bolderheij)

EINDHOVEN - Is het Raamsdonk? Is het Reusel? Of is het toch Dongen? Welk dorp is er te zien op een zeventig jaar oude tekening? Een oproep van Patricia Bolderheij (73) uit Rotterdam bij Omroep Brabant, zorgt voor tientallen reacties van lezers. Maar liefst veertig verschillende plaatsen werden binnen enkele uren genoemd. Patricia is zelf al jaren op zoek naar het dorpje op de afbeelding.

Geschreven door Rebecca Seunis

Van Aarle-Rixtel tot Woudrichem en van Dongen tot Valkenswaard. Allerlei suggesties komen voorbij naar aanleiding van de oproep over de oude tekening van kunstenaar Jan Meine Jansen. LEES OOK: Wie weet welk dorp dit is? Eigenaresse van oude tekening staat voor een raadsel De dorpen die het vaakst genoemd worden zijn Raamsdonk, Oirschot, Eerde, Reusel en Berlicum. Ook noemden meerdere mensen Dongen, Oosterhout, Valkenswaard, Den Hout, Hilvarenbeek, Geertruidenberg en Roosendaal. Woonplaats

Een andere goede tip kwam van Anne van Kuijk. Volgens haar verbleef schilder Jan Meine Jansen in die tijd namelijk in Esbeek en zou dat wel eens de plek van de tekening kunnen zijn. Omroep Brabant gaat verder met de zoektocht, wordt vervolgd!