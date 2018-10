'Twee keer zoveel giftig chroom-6 in nieuwe verf Defensie'

GILZE-RIJEN - De Nederlandse luchtmacht maakt ondanks klachten en vragen van het personeel nog steeds gebruik van een nieuwe verf voor vliegtuigen en helikopters. In de nieuwe verf - een 'high solid primer' - zit dubbel zoveel van de kankerverwekkende stof chroom-6 als in de oude verf, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

De oude verf mag sinds 2012 niet meer worden gebruikt omdat er te veel oplosmiddelen in zitten. Om te voldoen aan de wetgeving daarover, negeerde Defensie andere wetgeving die bepaalt dat het gebruik van de kankerverwekkende stof chroom-6 moet worden verminderd, blijkt uit interne stukken die Nieuwsuur heeft ingezien.

Om een te hoge blootstelling aan de stoffen in de nieuwe verf te voorkomen, adviseert Defensie het personeel om de verf in een dunnere laag aan te brengen. Volgens de schilders is dat echter niet mogelijk.

Volgens Defensie is er geen alternatief voor de verf, het is het enige middel dat roest op het materiaal effectief bestrijdt. In België en Noorwegen gebruiken de militairen echter een ander middel, met goede resultaten.

Ook op vliegbasis Gilze-Rijen werd met verf met Chroom-6 gewerkt. Eerder berichtte tv-programma Zembla dat Defensie van een onbekend aantal (oud) defensiemedewerkers de ‘persoonsregistratie-formulieren gevaarlijke stoffen’ had verwijderd uit hun personeelsdossiers. De formulieren die uit het dossier zijn verwijderd, zijn van belang als een zieke (oud)werknemer het ministerie aansprakelijk wil stellen voor gezondheidsschade door het werken met chroom houdende verf. Op de registratieformulieren staat precies ingevuld wanneer, hoe lang en met welke gevaarlijke stoffen is gewerkt.