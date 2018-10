Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man (56) bedreigt klanten met mes in Albert Heijn Archieffoto

KAATSHEUVEL - De politie is zondagavond rond half acht uitgerukt omdat een 56-jarige man met een mes klanten in de Albert Heijn aan de Gasthuisstraat In Kaatsheuvel bedreigde. De man uit Waalwijk was 's middags ook al een keer in de supermarkt geweest, waarbij hij een klant bedreigde.

Geschreven door Malini Witlox

Doordat er die middag camerabeelden in de winkel waren gemaakt, werd de verdachte door de dienders herkend. Hij werd na toestemming van de Officier van Justitie aangehouden. Door de politie werd een getuige verhoord, de man zit nog steeds vast.